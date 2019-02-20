«Cамый известный эстонец в мире!» Томми Кэш попал на обложку популярного британского журнала

В декабре британский журнал Dazed Cash назвал музыкальное видео «Little Molly» одним из лучших в мире, теперь же наш Томми дал развернутое интервью британскому музыкальному журналу NME. Более того, эстонский рэпер попал на февральскую обложку этого популярного издания.

«Спасибо, что поверили в меня и позволили мне попасть на обложку журнала, на которой до меня были Энди Уорхол, «Битлз», Дэвид Боуи и другие», – написал Томми благодарность британскому изданию у себя в Facebook.

Интервью в журнале NME обстоятельно рассказывает о творчестве Томми Кэша, музыкальных клипах и многих интересных моментах из жизни эстонского рэпера. Там полным-полно и забавных высказываний, которые можно растащить на цитаты.

«Мы глупы, а социальные сети делают нас еще глупее», – говорит Кэш в интервью.

«Мы никогда не думаем «кто мы?» Или «что мы делаем?». Мы чувствуем, что мы просто тела. Мы используем только 10 процентов нашего мозга, и люди считают, что, вроде, «да, это нормально». Почему никто не понимает, что каждый день можно начинать с мысли «вы можете сделать гораздо больше»? Например, задействовать 11 процентов», – размышляет наш соотечественник в интервью британскому изданию. Там же он называет себя «самым известным эстонцем в мире». И с каждым днем с ним становится все сложнее поспорить.

«Я самый известный эстонец в мире! – говорит в интервью Томми Кэш. Я как Джастин Бибер. Я в полном смысле самый известный эстонец в мире».