«Пластырь отклеился»: Мария Погребняк случайно забеременела на курорте

«Я забеременела в 18 лет, – рассказала модель и светская львица. – Причем произошло это случайно. Я не пила таблетки, а предохранялась при помощи пластыря, но мы поехали на отдых в Турцию, он там случайно отклеился и произошло зачатие ребенка».

«Для меня, конечно, случившееся стало шоком, хотя мы с Пашей (знаменитый футболист Павел Погрябняк – Прим. ред.) уже довольно давно к тому моменту были вместе, часто обсуждали возможное пополнение в семье, – продолжает Мария. – Прежде мама мне говорила, что надо доучиться, начать работать, а уж потом думать о полноценной семье. Но когда узнала про беременность, то поддержала меня, тем более, что сама забеременела в 19 лет. Безусловно поддержал и муж, и его родители».