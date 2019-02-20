Новая любовная драма певца и предпринимателя Сергея Сумина удивила жителей Эстонии

Певец и предприниматель Сергей Сумин уже много лет радует эстонскую публику композициями о любви. Новая драма развернулась на съемочной площадке клипа «Стреляй».
Как это часто и бывает, мужчине приходится выбирать между двумя женщинами. И девушкам, в свою очередь, нужно выбрать своего единственного. Как решится ситуация в клипе Сумина? «Стреляй» - это и песня, и клип, и мини-фильм одновременно. Только просмотрев один или несколько раз этот клип удастся понять, куда на сей раз проведет любовный тоннель.
«Этот клип мы снимали долго. Посмотрите сами, в какое время года начали, а когда закончили. Но теперь эта история любви готова. Желаю слушателям меньше проблем и больше взаимопонимания», - сказал Сергей Сумин, который выступит на фестивале «Русский Шансон 2019» на таллиннском Певческом поле.
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