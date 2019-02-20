Ср, 20.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Новая любовная драма певца и предпринимателя Сергея Сумина удивила жителей Эстонии

Новая любовная драма певца и предпринимателя Сергея Сумина удивила жителей Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Скриншот видео Сергея Сумина

Певец и предприниматель Сергей Сумин уже много лет радует эстонскую публику композициями о любви. Новая драма развернулась на съемочной площадке клипа «Стреляй».

Как это часто и бывает, мужчине приходится выбирать между двумя женщинами. И девушкам, в свою очередь, нужно выбрать своего единственного. Как решится ситуация в клипе Сумина? «Стреляй» - это и песня, и клип, и мини-фильм одновременно. Только просмотрев один или несколько раз этот клип удастся понять, куда на сей раз проведет любовный тоннель. 

«Этот клип мы снимали долго. Посмотрите сами, в какое время года начали, а когда закончили. Но теперь эта история любви готова. Желаю слушателям меньше проблем и больше взаимопонимания», - сказал Сергей Сумин, который выступит на фестивале «Русский Шансон 2019» на таллиннском Певческом поле. 

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ