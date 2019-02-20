Новая любовная драма певца и предпринимателя Сергея Сумина удивила жителей Эстонии

Как это часто и бывает, мужчине приходится выбирать между двумя женщинами. И девушкам, в свою очередь, нужно выбрать своего единственного. Как решится ситуация в клипе Сумина? «Стреляй» - это и песня, и клип, и мини-фильм одновременно. Только просмотрев один или несколько раз этот клип удастся понять, куда на сей раз проведет любовный тоннель.