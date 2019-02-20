Хей, Таллинн! К нам едет MONATIK

Украинский певец и автор песен MONATIK выступит в Таллинне 13 апреля. Концерт пройдет в CatHouse Nightclub.

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Концертная программа Vitamin D признана «Лучшим концертным шоу» по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также телевизионной премией «Телетриумф». MONATIK неоднократно был назван критиками в профильных СМИ, как «создатель новой эры в качественной популярной музыке», а также «трендсеттер танцевальной музыки». Что не удивительно, ведь хиты MONATIK «То, от чего без ума», «Vitamin D», «Кружит», «Мокрая», «Вечность» не покидают лидирующие позиции в чартах на территории Украины, России и Европы. А альбом «Звучит» назван «Лучшим альбомом» по версии музыкальной профессиональной премии YUNA.

Помимо сольных синглов, артист постоянно радует своих поклонников творческими коллаборациями с такими артистами, как Анна Седокова, LOBODA, Вера Брежнева, L`One, Quest Pistols Show и другими.

Уже 13 апреля, весь танцпол будет влажным от энергии, которая закружит вас в ритмах MONATIK-а! Двери открываются в 20:00. Начало концерта в 22:00.

ФОТО: Промо

Рекомендованное возрастное ограничение 16+. ВИП только 18+.

Билеты в предварительной продаже в кассах Piletilevi.