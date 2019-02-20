Город Валга - город мечта?! Казино, водка и бездомные

Что же происходит в алкогольной мекке? Всего каких-то пару шагов нас отделяют от алкоголя, который дешевле на целых две ставки акциза.

«Для имиджа города это нехорошо, но нас знают, как ворота в алкогольный мир», - сказал один из жителей города Валга.

Журналист издания Nelli Teataja посетил и Валгу, и Валку. И готов теперь об этом рассказать.

Эстонская молодежь в казино Латвии

Первое казино в Латвии находится всего лишь в паре сотне метров от эстонской границы. Огни зовут.

Четыре проведенных часа там доказали, что большинство клиентов - эстонцы, очень молодые. И если в Эстонии в казино можно попасть с 21 года, то в Латвии играть могут уже 18-летние.

Конечно же, 18 лет - это уже не совсем ребенок, но... У многих 18-летних уже свой доход, позволяющий вставлять в автоматы купюры по 50 евро. Именно такие чаще всего там и видел репортер в руках у эстонской молодежи.

Поскольку в Латвии не спрашивают на входе в казино документ, в теории в зале можно встретить и более молодых посетителей, чем 18 лет.

Но у молодежи от 18 до 21 года больше вероятность того, что они станут зависимыми от казино. Именно поэтому в Эстонии ограничение стоит до 21 года. Иногда казино посещает и латвийская полиция, но ее интересует, чтобы в зале все себя хорошо вели. Возраст игроков мало волнует стражей порядка. А ведь эта молодежь через 10 лет может быть в серьезной опасности из-за казино.

Играют и родители

Казино - это не только проблема молодежи и одиноких людей. Родители тоже играют, пока дети голодают, и есть доказательства.

В один день в Валга проходили мероприятия по случают 100-летия Эстонии, где предлагали военный суп. Двое детей с начала мероприятия несколько раз приходили просить еду.

Дома бездомных

Кроме казино и парада журналист посетил места, где ночуют бездомные города Валга. Это пустые дома, где стоит жуткая вонь. Спящие умоляли меня не говорить о них социальным работникам.

«Если узнают, приходят с полицией и выгоняют. Но нам некуда идти», - сказала одна женщина.