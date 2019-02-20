Фото: Ксения Бородина нарушила закон

На ней Ксения и ее дочь Теона стоят на паспортном контроле, и запечатлены в момент, когда пограничник проверяет паспорта. Но дело в том, что такое фото является грубым нарушением закона. Нельзя производить фотосъемку на паспортном контроле, но Ксения ради лайков пошла и на это. Вероятно, пограничникам стоит задуматься над ее поведением и оштрафовать телеведущую, пишет 7d.org.ua.