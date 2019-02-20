«30 тысяч за ночь»: Ольгу Серябкину обвинили в оказании эскорт-услуг

Откровенные фотографии и атрибутика роскошного образа жизни — дорогие рестораны, пятизвездочные отели, спорткары, — сегодня в социальных сетях легко вычислить девушку, зарабатывающую на жизнь эскортом. Для многих из них Instagram является идеальной площадкой для саморекламы. Намного проще найти богатого ухажера известным певицам, моделям и актрисам — они не нуждаются в дополнительном пиаре, а щедрые поклонники, готовые заплатить баснословные суммы за ночь любви, сами выстраиваются в очередь.

На канале РЕН-ТВ вышло расследование, в котором были названы имена главных «хищниц» шоу-бизнеса. Так, согласно указанным в сюжете расценкам, за 30 тысяч долларов можно «заказать» Ольгу Серябкину.

Ольга Серябкина ФОТО: Instagram

«Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных «террористок», потому что лучше всего продаются эротика и скандалы», — так вспоминала о сотрудничестве с продюсером группы SEREBRO Лена Темникова, и, кажется, была права.