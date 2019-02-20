«30 тысяч за ночь»: Ольгу Серябкину обвинили в оказании эскорт-услуг
Один из российских телеканлов сообщил информацию о том, что многие артистки зарабатывают на жизнь не только творчеством, но и другим путем, о котором предпочитают молчать, — эскортом. В этот список попала и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, передает StarHit.
Откровенные фотографии и атрибутика роскошного образа жизни — дорогие рестораны, пятизвездочные отели, спорткары, — сегодня в социальных сетях легко вычислить девушку, зарабатывающую на жизнь эскортом. Для многих из них Instagram является идеальной площадкой для саморекламы. Намного проще найти богатого ухажера известным певицам, моделям и актрисам — они не нуждаются в дополнительном пиаре, а щедрые поклонники, готовые заплатить баснословные суммы за ночь любви, сами выстраиваются в очередь.
На канале РЕН-ТВ вышло расследование, в котором были названы имена главных «хищниц» шоу-бизнеса. Так, согласно указанным в сюжете расценкам, за 30 тысяч долларов можно «заказать» Ольгу Серябкину.
«Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных «террористок», потому что лучше всего продаются эротика и скандалы», — так вспоминала о сотрудничестве с продюсером группы SEREBRO Лена Темникова, и, кажется, была права.
Впрочем, не стоит ожидать откровенных признаний от самой Ольги, достаточно просто заглянуть в ее Instagram, переполненный откровенными кадрами, считают телевизионщики. Певица не стесняется выходить в свет в полупрозрачных нарядах, сквозь которые можно рассмотреть пикантные части тела звезды, что не раз вызывало негодование у поклонников — многие считают, что 33-летняя Серябкина, не обладая идеальной фигурой, до сих пор натужно пытается поддерживать образ нимфетки. Правда теперь уже в новом сценическом образе.