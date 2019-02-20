Вдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа

Накануне стало известно, что журналист Роман Супер планирует снять фильм о Децле. Кирилл Толмацкий ушел из жизни в начале этого месяца. Причиной смерти стал сердечный приступ. Теперь его семья нуждается в средствах, но они не открывают никаких благотворительных счетов. В свою очередь, российский журналист Роман Супер решил собрать деньги на картину об артисте.

«Я хочу без студийных криков и скандалов, а по-человечески рассказать историю самого недооцененного русского музыканта, который попытался сделать не так как все, а по-своему», — признался Супер.

Однако сын Децла Тони негативно воспринял эту идею. По словам 13-летнего подростка, никто из их семьи не захочет общаться с этим журналистом, так как отец недолюбливал Романа.

«Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, откуда Роман возьмет материал если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и т.д. Простите, но это я и сам могу сделать, не смотря на свои 13 лет, если вы судите по возрасту о людях, мне вас жаль. Плюс Александр Яковлевич не может толком ничего ему рассказать, так как не участвовал в жизни сына (моего отца) 15 лет», — написал мальчик в Instagram (орфография автора сохранена).

Децл поругался с отцом, когда тот ушел из семьи к молодой избраннице. После этого скандала рэпер сам прокладывал себе путь в мире музыки. Кирилл был главным кормильцем для своих близких, поэтому сейчас у них начались проблемы с финансами. К тому же, обсуждение фильма сильно подкосило здоровье вдовы музыканта.

Рэпер Децл с матерью Ириной, женой Юлей и сыном Тони ФОТО: Instagram