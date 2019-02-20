Вдова Децла чуть не умерла от сердечного приступа

Юлии Толмацкой стало плохо из-за новостей о сборе средств на съемки фильма Романа Супера. Тони, сын Децла, рассказал, что он мог бы остаться круглой сиротой, если бы его матери вовремя не помогли, передает Starhit.
Накануне стало известно, что журналист Роман Супер планирует снять фильм о Децле. Кирилл Толмацкий ушел из жизни в начале этого месяца. Причиной смерти стал сердечный приступ. Теперь его семья нуждается в средствах, но они не открывают никаких благотворительных счетов. В свою очередь, российский журналист Роман Супер решил собрать деньги на картину об артисте.
«Я хочу без студийных криков и скандалов, а по-человечески рассказать историю самого недооцененного русского музыканта, который попытался сделать не так как все, а по-своему», — признался Супер.
Однако сын Децла Тони негативно воспринял эту идею. По словам 13-летнего подростка, никто из их семьи не захочет общаться с этим журналистом, так как отец недолюбливал Романа.
«Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более, откуда Роман возьмет материал если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью, неужели сделает нарезку из старых интервью и т.д. Простите, но это я и сам могу сделать, не смотря на свои 13 лет, если вы судите по возрасту о людях, мне вас жаль. Плюс Александр Яковлевич не может толком ничего ему рассказать, так как не участвовал в жизни сына (моего отца) 15 лет», — написал мальчик в Instagram (орфография автора сохранена).
Децл поругался с отцом, когда тот ушел из семьи к молодой избраннице. После этого скандала рэпер сам прокладывал себе путь в мире музыки. Кирилл был главным кормильцем для своих близких, поэтому сейчас у них начались проблемы с финансами. К тому же, обсуждение фильма сильно подкосило здоровье вдовы музыканта.
«Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать три с половиной миллиона. И из-за того, что Супер собирал деньги на свой фильм, у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья. Если Супер хочет снять фильм, пусть снимает на свои деньги», — отметил Тони.