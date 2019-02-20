Предупрежден – вооружен! Причины, по которым знаки Зодиака изменяют

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы сохраняете верность своему партнеру, невзирая не все взлеты и падения в ваших отношениях. Ваш гороскоп говорит о том, что вы с партнером уже вместе долгое время и вам под силу справиться со всем, что вам подготовила жизнь.

Ваш самый главный страх — потерять свою вторую половинку, и вы никогда не сделаете ничего, что может этому поспособствовать. Вы можете изменить своему партнеру только если слишком поздно осознаете, что делаете.

Вам нравится проводить время с компанией близких друзей, но в то же время вы также любите знакомиться с новыми людьми. При общении с новыми знакомыми, вам очень легко перейти к легкому флирту, который может показаться невинным, но на самом деле таковым не является.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы, у вас довольно методичный подход к отношениям. Вы точно знаете, какой партнер вам нужен, и поэтому когда наконец-то находите того особого человека и начинаете с ним встречаться, то планируете остаться с ним надолго.

Вам нужно, чтобы ваш партнер прикладывал столько же усилий ради поддержания ваших отношений, сколько и вы. Если же этого не происходит, значит не бывать и вашим отношениям. Вы тот человек, который может оправдать свою измену, если вас к ней что-то подтолкнет. Вам нужен трудолюбивый партнер, который воспринимает ваши отношения как хороший вариант для вложения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас очень важно, чтобы ваш партнер был вам еще и лучшим другом. Вам нужен человек, который сможет сбалансировать вашу жизнь и никогда не заставлять вам сомневаться в его намерениях. Звучит как мечта, не так ли? Вы хотите отношений как в сказке, и чтобы вас любили именно такими, какие вы есть.

Тут все как в вашей любимой сказке — если хрустальная туфелька не подойдет, значит вам нужно продолжать поиски. Вы сами понимаете, что изменять плохо, но все же сможете найти этому оправдание, ведь цель оправдывает средства. Вы знаете, что для того, чтобы найти свою вторую половинку нужно время, поэтому вы ни на минуту не прекращаете свои поиски.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы вкладываете всего себя в отношения. Вы хотите, чтобы ваш партнер знал, что вы готовы на все ради него. Вы самые страстные и верные из всех знаков Зодиака.