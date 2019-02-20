Предупрежден – вооружен! Причины, по которым знаки Зодиака изменяют

Астрологи считают, что у каждого знака Зодиака есть один важный фактор, который для них важнее всего в отношениях. Его отсутствие может подтолкнуть их на измену, предупреждает Cluber.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Вам нужны острые ощущения в жизни, и если вы состоите в отношениях, то, вероятнее всего, задумывались о том, какие острые ощущения может подарить вам измена. Это вовсе не означает, что вы будете искать возможность изменить своему партнеру. Но все же если вам становится скучно, вы ничего не можете с собой поделать и начинаете подумывать о том, чтобы найти кого-то другого. Когда эти чувства не проходят в течении одного дня, вы решаетесь на измену. Это может прозвучать грубо, но вам постоянно нужны острые ощущения в отношениях.
Если ваш партнер не может удовлетворить эти потребности, вы найдете того, кто сможет. Именно по этой причине вы наиболее склонны решиться на измену из всех знаков Зодиака.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вы очень верный человек, для которого в отношениях главное любовь. Вы очень влюбчивы, и каждый ваш новый партнер кажется вам тем единственным. Вы отчаянно нуждаетесь в отношениях, наполненных любовью и романтикой. Если ваш партнер не чувствует той любви, которую вы ему дарите, или если вам кажется, что вами пренебрегают, то можете решиться на измену. Вам вовсе не кажется, что вы о многом просите, но вместе с тем вы не хотите обсуждать ваши проблемы. В некоторых случаях, вам будет легче найти нужную вам любовь в новых отношениях, чем начинать неудобные и серьезные разговоры со своим партнером.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Для вас, Близнецы, моногамные отношения сами по себе могут быть шоком. Вы предпочитаете немного подождать и присмотреться к другим вариантам, прежде чем связывать себя серьезными отношениями с кем-либо. Но если вы сейчас счастливы, это вовсе не значит, что так оно и будет дальше. Вы очень быстро переключаете свое внимание, и это часто становится причиной неприятностей.
Если вы и измените своему партнеру, то только потому, что переключите свое внимание на кого-то другого. Вы скорее проведете вечер в местном баре со своими друзьями, пытаясь с кем-то познакомиться, чем останетесь дома со своим партнером, чтобы посмотреть «Игру престолов» вот уже которую неделю подряд.
Рак (21 июня — 22 июля)
Раки, вам необходима глубокая эмоциональная связь в отношениях. Забудьте о романтике, разговорах и шутках; если вы чувствуете невероятный наплыв эмоций каждый раз, когда думаете о своем партнере, тогда все по-настоящему. Вы тот человек, который ищет свою вторую половинку в отношениях. Вам хочется, чтобы вас любили и хотели.
У вас высоко развита интуиция, и вы всегда можете сказать, если что-то не так. Вы полагаетесь на свои инстинкты, если считаете, что они подсказывают вам о чем-то важном. Вы знаете, что в правильных отношениях вы будете себя чувствовать любимыми, и поэтому если начнете сомневаться в чувствах своего партнера, то можете ему изменить.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы сохраняете верность своему партнеру, невзирая не все взлеты и падения в ваших отношениях. Ваш гороскоп говорит о том, что вы с партнером уже вместе долгое время и вам под силу справиться со всем, что вам подготовила жизнь.
Ваш самый главный страх — потерять свою вторую половинку, и вы никогда не сделаете ничего, что может этому поспособствовать. Вы можете изменить своему партнеру только если слишком поздно осознаете, что делаете.
Вам нравится проводить время с компанией близких друзей, но в то же время вы также любите знакомиться с новыми людьми. При общении с новыми знакомыми, вам очень легко перейти к легкому флирту, который может показаться невинным, но на самом деле таковым не является.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы, у вас довольно методичный подход к отношениям. Вы точно знаете, какой партнер вам нужен, и поэтому когда наконец-то находите того особого человека и начинаете с ним встречаться, то планируете остаться с ним надолго.
Вам нужно, чтобы ваш партнер прикладывал столько же усилий ради поддержания ваших отношений, сколько и вы. Если же этого не происходит, значит не бывать и вашим отношениям. Вы тот человек, который может оправдать свою измену, если вас к ней что-то подтолкнет. Вам нужен трудолюбивый партнер, который воспринимает ваши отношения как хороший вариант для вложения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Для вас очень важно, чтобы ваш партнер был вам еще и лучшим другом. Вам нужен человек, который сможет сбалансировать вашу жизнь и никогда не заставлять вам сомневаться в его намерениях. Звучит как мечта, не так ли? Вы хотите отношений как в сказке, и чтобы вас любили именно такими, какие вы есть.
Тут все как в вашей любимой сказке — если хрустальная туфелька не подойдет, значит вам нужно продолжать поиски. Вы сами понимаете, что изменять плохо, но все же сможете найти этому оправдание, ведь цель оправдывает средства. Вы знаете, что для того, чтобы найти свою вторую половинку нужно время, поэтому вы ни на минуту не прекращаете свои поиски.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы вкладываете всего себя в отношения. Вы хотите, чтобы ваш партнер знал, что вы готовы на все ради него. Вы самые страстные и верные из всех знаков Зодиака.
Что же касается измен, то вы даже не хотите об этом думать. Измена для вас — самое худшее, что может сделать ваш партнер, поэтому почему вы должны поступать так по отношению к нему? Тем не менее, вы не против ролевых игр в постели. Вы любите драму и ничего не можете с собой поделать. Без нее отношения становятся скучными. Вспомните Блэр и Чака из сериала «Сплетница»: они любили притворяться и играть в игры, но в тоже время оставались верны друг другу.
Но будьте осторожны: все может пойти наперекосяк, если вы не будете бдительны. Перед вами сложно устоять даже когда вы одиноки, но когда к этому добавляется элемент опасности, поскольку вы заняты, измена в реальной жизни все же может произойти.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы не хотите связывать себя серьезными отношениями, поскольку считаете, что должны продолжать развеваться, прежде чем окончательно остепенитесь. Из всех знаков Зодиака вы наименее готовы к серьезным отношениям. Окружающим мир для вас словно игровая площадка, поэтому зачем проводить все свое время на одних турниках, не так ли? Измена для вас словно игра — она для вас ничего не значит, и вы не хотите причинить боль своему партнеру. Вы, конечно, причиняете ему боль, но изменяете вовсе не по этой причине.
Вы можете изменить, если ваши отношения с партнером начнут становится слишком серьезными и вам это не понравится. Вам нужны приключения и острые ощущения, поэтому если вам начнет казаться, что вас сдерживают, вы найдете нового партнера.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы уже очень долго мечтаете о том дне, когда наконец-то встретите свою вторую половинку. Вы считаете, что над отношениями нужно постоянно работать и уделять им должное внимание. Когда вы наконец-то встречаете особенного человека и понимаете, что хотите быть с ним, то буквально из штанов выпрыгиваете, чтобы сохранить эти отношения.
Если же вы несчастливы в отношениях, вы все равно не станете изменять. Вы скорее разорвете эти отношения и будете одни, чем останетесь с человеком, который не вызывает у вас никаких чувств.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы не сторонник измен, но также не можете отрицать, что никогда о них не задумывались. Если в отношениях вы чувствуете себя словно в ловушке, то можете начать задумываться о том, чтобы изменить своему партнеру.
Вам необходимо быть с любимым человеком, но при этом сохранить свою свободу и индивидуальность. Как только вам начинает казаться, что все происходит слишком быстро, у вас сразу же возникает желание притормозить и сделать шаг назад. Иногда вы изменяете, но делаете это, как бы странно это ни звучало, с мыслями о любви.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
У вас могут быть довольно ограниченные взгляды, когда речь заходит о любви. Вы просто одержимы тем, чтобы найти настоящую любовь как в фильмах, что сразу же отвергаете тех, кто не соответствует всем пункта из вашего списка. Вместо того, чтобы ходить на свидания ради опыта и веселья, вы делаете это только ради одной цели… либо не делаете этого вовсе.
Вы слишком давите на других, но в конце концов вините самих себя. Если вы измените, то будете убеждать себя, что вас вынудили так поступить, поскольку никто не может соответствовать вашим высоким стандартам.