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Пророчество Карла Лагерфельда о будущем Путина сбывается: СМИ нашли карикатуру модельера
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Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren gestorben. Archivfoto; ModeschoÂ¶pfer, Designer, Fotograf, BuchhoÂ¤ndler und Verleger Karl LAGERFELD 16.03.2012 in KoÂ¶ln / Deutschland *** Karl Lagerfeld died at the age of 85 Archivfoto ModeschoÂ¶pfer Designer Photographer BuchhoÂ¤ndler and publisher Karl LAGERFELD 16 03 2012 in KoÂ¶ln Germany

ФОТО: Volker Essler/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Ушедший накануне из жизни легендарный глава модельного дома Chanel Карл Лагерфельд предсказал будущее президента России Владимира Путина еще семь лет назад, пишут французские СМИ.

В 2012 году модельер побывал в редакции газеты Metro в Париже, занимая при этом должность главного редактора Metro World News. Журналисты попросили его нарисовать портрет президента России, а в итоге получили настоящее пророчество.

Лагерфельд изобразил российского лидера в гигантской короне, занимающей почти весь лист. Тем самым он гипертрофировал образ честолюбия и политических амбиций Путина.

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

«Это молодой мужчина, который может править Россией так долго, как он этого захочет», – заявил модельер, комментируя свою карикатуру.

По мнению журналистов, рисунок Лагерфельда определено носит пророческий характер, ведь многие мировые лидеры ранее неоднократно обвиняли Путина в империализме. К тому же российский лидер пока не собирается уходить со своего поста: в прошлом году его в очередной раз выбрали президентом страны, которой он по сути руководит с 2000 года.

Напомним, что Карл Лагерфельд умер в минувший вторник в возрасте 85 лет. В последнее время у него резко ухудшилось здоровье, а 18 февраля он попал в Американский госпиталь в Париже. Причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.

«Он не распространялся о своей болезни, но боролся с ней очень храбро. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, так что рак поджелудочной стал для него огромным шоком», — рассказал один из собеседников Mirror.​ 

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