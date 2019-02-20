Пророчество Карла Лагерфельда о будущем Путина сбывается: СМИ нашли карикатуру модельера

В 2012 году модельер побывал в редакции газеты Metro в Париже, занимая при этом должность главного редактора Metro World News. Журналисты попросили его нарисовать портрет президента России, а в итоге получили настоящее пророчество.

Лагерфельд изобразил российского лидера в гигантской короне, занимающей почти весь лист. Тем самым он гипертрофировал образ честолюбия и политических амбиций Путина.

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

«Это молодой мужчина, который может править Россией так долго, как он этого захочет», – заявил модельер, комментируя свою карикатуру.

По мнению журналистов, рисунок Лагерфельда определено носит пророческий характер, ведь многие мировые лидеры ранее неоднократно обвиняли Путина в империализме. К тому же российский лидер пока не собирается уходить со своего поста: в прошлом году его в очередной раз выбрали президентом страны, которой он по сути руководит с 2000 года.

Напомним, что Карл Лагерфельд умер в минувший вторник в возрасте 85 лет. В последнее время у него резко ухудшилось здоровье, а 18 февраля он попал в Американский госпиталь в Париже. Причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.