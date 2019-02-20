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  • «Это фиаско!» Ольга Бузова во время концерта забыла, что поет под фонограмму

«Это фиаско!» Ольга Бузова во время концерта забыла, что поет под фонограмму
Видео взорвало Сеть!

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Ольга Бузова

ФОТО: Konstantin Sednev

Неприятный инцидент произошел во время одного из концертов 33-летней певицы Ольги Бузовой.

В Сети появилось видео, на котором звезда, находясь на сцене, судя по всему, забыла, что поет под фонограмму: в какой-то момент она опускает микрофон и начинает танцевать, хотя на фоне продолжает звучать ее голос.

Однако певица продолжила делать вид, что все в порядке, а фанаты в зале, похоже, не заметили оплошности кумира. В отличие от пользователей Сети, разразившихся потоком негативных отзывов.

«Страшно, что сама она не понимает, что является посмешищем», «Это уже диагноз», «Боже, какой стыд!», «"Рукалицо". Я бы со стыда сгорела и больше бы никогда не выходила на сцену», «И за это еще деньги надо платить?», «Это фиаско!» – отмечают юзеры.

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