«Это фиаско!» Ольга Бузова во время концерта забыла, что поет под фонограмму
Неприятный инцидент произошел во время одного из концертов 33-летней певицы Ольги Бузовой.
В Сети появилось видео, на котором звезда, находясь на сцене, судя по всему, забыла, что поет под фонограмму: в какой-то момент она опускает микрофон и начинает танцевать, хотя на фоне продолжает звучать ее голос.
Однако певица продолжила делать вид, что все в порядке, а фанаты в зале, похоже, не заметили оплошности кумира. В отличие от пользователей Сети, разразившихся потоком негативных отзывов.
«Страшно, что сама она не понимает, что является посмешищем», «Это уже диагноз», «Боже, какой стыд!», «"Рукалицо". Я бы со стыда сгорела и больше бы никогда не выходила на сцену», «И за это еще деньги надо платить?», «Это фиаско!» – отмечают юзеры.