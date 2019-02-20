«Это фиаско!» Ольга Бузова во время концерта забыла, что поет под фонограмму

В Сети появилось видео, на котором звезда, находясь на сцене, судя по всему, забыла, что поет под фонограмму: в какой-то момент она опускает микрофон и начинает танцевать, хотя на фоне продолжает звучать ее голос.

Однако певица продолжила делать вид, что все в порядке, а фанаты в зале, похоже, не заметили оплошности кумира. В отличие от пользователей Сети, разразившихся потоком негативных отзывов.