Успешные и красивые! В Olympic Park Casino прошла коктейльная рэп-вечеринка

Большую часть гостей веселой вечеринки составили успешные блогеры. Так, на вечер пришли Бригитте Сюзанне Хунт, Марианн Трейман и другие эстонские красотки, у которых количество подписчиков в Instagram давно исчисляется десятками тысяч.

Трехкратная чемпионка мира по барменскому искусству Криста Мери поделилась с гостями трюками и советами по приготовлению коктейлей мирового уровня. Попробовал замешать свой коктейль и рэпер Genka, который развлекал гостей в этот вечер не только своими хитами, но и новыми треками. Смотрите галерею!