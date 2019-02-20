Ср, 20.02.2019
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Успешные и красивые! В Olympic Park Casino прошла коктейльная рэп-вечеринка
Смотрите галерею!

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В столичном Olympic Park Casino рэпер Genka дал сольный концерт, а известная эстонская барменша Криста Мери устроила мастер-класс по приготовлению коктейлей.

Большую часть гостей веселой вечеринки составили успешные блогеры. Так, на вечер пришли Бригитте Сюзанне Хунт, Марианн Трейман и другие эстонские красотки, у которых количество подписчиков в Instagram давно исчисляется десятками тысяч.

Трехкратная чемпионка мира по барменскому искусству Криста Мери поделилась с гостями трюками и советами по приготовлению коктейлей мирового уровня. Попробовал замешать свой коктейль и рэпер Genka, который развлекал гостей в этот вечер не только своими хитами, но и новыми треками. Смотрите галерею!

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