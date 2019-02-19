Оззи Осборн из-за болезни отменил туры минимум на полтора месяца

Проживающий в США британский рок-музыкант и бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за болезни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на супругу артиста Шэрон Осборн.

— Страшное — позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома ещё в течение шести недель для полного восстановления, — сказала Шэрон.