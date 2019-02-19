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Оззи Осборн из-за болезни отменил туры минимум на полтора месяца

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Ozzy Osbourne 2014. aasta jaanuaris Los Angeleses 56. Grammy auhindade jagamisel

ФОТО: Jason Merritt / AFP/Scanpix

Ранее сообщалось о госпитализации рок-музыканта из-за осложнений, вызванных гриппом, пишет Лайф.

Проживающий в США британский рок-музыкант и бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за болезни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на супругу артиста Шэрон Осборн.

— Страшное — позади, но врачи посоветовали ему оставаться дома ещё в течение шести недель для полного восстановления, — сказала Шэрон.

У музыканта должны были пройти выступления в Сиднее, Мельбурне, Крайстчерче, Окленде и Токио. Информации о переносе дат концертов на более поздний срок на данный момент нет.

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