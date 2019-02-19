Стала известна болезнь, с которой Карл Лагерфельд втайне боролся перед смертью

Эксцентричный дизайнер в январе пропустил два показа Chanel, где являлся креативным директором. Пресс-служба тогда заявила, что он просто устал. Между тем ему желали выздоровления от простуды. Но всё оказалось куда страшнее. Лагерфельд, который был приверженцем здорового образа жизни, тайно боролся с ужасной болезнью. По словам источников, немецкий модельер страдал раком поджелудочной железы, пишет Mirror, и умер, когда его доставили в больницу.

"Он не говорил о своей болезни, но боролся с ней очень храбро. Карл очень гордился своей физической формой и здоровым образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал для него огромным шоком", - сказал сточник.