Вт, 19.02.2019
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Максим Фадеев рассказал о ностальгии по СССР

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Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

После концерта в Азербайджане российский продюсер вспомнил о советском времени. 

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев признался в ностальгии по СССР. После концерта в столице Азербайджана Баку мужчина сделал запись в Instagram, в которой рассказал, что он никогда не сможет выбросить из сердца любовь к советскому времени, пишет Eg.ru.

«Советский человек — это навсегда. Я очень рад, что вы разделяете моё мнение, что пишите "Я тоже родился в СССР / Я был и остаюсь советским человеком!" и т.д. Считаю это не просто словами от вас, а настоящей жизненной позицией. И очень мудрой! Все, кто жил в советское время, знают, что ту самую романтику не искоренить, а любовь к тому времени не выбросить из сердца. Рад, что нас много!» — написал Фадеев.

Многие поклонники написали, что также с теплотой вспоминают советские времена. «Максим, спасибо Вам за вашу жизненную позицию! Да, ностальгия по Союзу такая, что не передать словами... Преклоняюсь перед Вашим талантом!», «СССР — это в сердце, правильно написано. Это было лучшее время, это было наше детство», «Воспоминания об великой стране, в которой родились, только самые лучшие! Вернуться бы обратно в СССР — где "Кин-дза-дза", комедии Гайдая, стабильность, и великая держава!», — написали подписчики Instagram Фадеева.

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