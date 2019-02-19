Максим Фадеев рассказал о ностальгии по СССР

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев признался в ностальгии по СССР. После концерта в столице Азербайджана Баку мужчина сделал запись в Instagram, в которой рассказал, что он никогда не сможет выбросить из сердца любовь к советскому времени, пишет Eg.ru.

«Советский человек — это навсегда. Я очень рад, что вы разделяете моё мнение, что пишите "Я тоже родился в СССР / Я был и остаюсь советским человеком!" и т.д. Считаю это не просто словами от вас, а настоящей жизненной позицией. И очень мудрой! Все, кто жил в советское время, знают, что ту самую романтику не искоренить, а любовь к тому времени не выбросить из сердца. Рад, что нас много!» — написал Фадеев.