Вы ничего не знали о Карле Лагерфельде: семь коротких фактов из его жизни

Сегодня скончался эксцентричный гений с прекрасным чувством юмора, в котором сочеталось много талантов. Лагерфельд был не только модельером и фотографом, но и художником, владельцем издательства и автором книг.
Ни одна модница в мире не сможет сказать, что он не повлиял на неё тем или иным образом. Лайф собрал семь фактов о Карле Лагерфельде, которые покажут, что его биография так же необычна, как и его дизайнерский взгляд.
Первый фрилансер
Лагерфельда называют первым дизайнером-фрилансером. В начале 1960-х его услугами пользовались сразу несколько европейских брендов.
Любовь к кошкам...
Его любимая кошка Шуппет получала зарплату — за съемки в рекламе. А в ее инстаграме сейчас более 100 тыс. подписчиков.
...и книгам
Лагерфельд очень любил читать, в его доме было порядка 300 тыс. книг. Он сам изучил издательское дело и открыл книжный магазин
Провокации как стиль жизни
Модельер был любителем провокаций и однажды пригласил принять участие в показе стриптизерш и порноактрису.
Гуру похудения
За 13 месяцев ему удалось похудеть на 42 кг — ради костюмов от Dior Homme.
ЗОЖ
Лагерфельд практически не ел мясо, не курил и не употреблял алкоголь.
Великий мистификатор
Дизайнер ненавидел дни рождения, а споры вокруг даты его появления на свет ведутся до сих пор.