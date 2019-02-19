Вы ничего не знали о Карле Лагерфельде: семь коротких фактов из его жизни

Ни одна модница в мире не сможет сказать, что он не повлиял на неё тем или иным образом. Лайф собрал семь фактов о Карле Лагерфельде, которые покажут, что его биография так же необычна, как и его дизайнерский взгляд.

Первый фрилансер

Лагерфельда называют первым дизайнером-фрилансером. В начале 1960-х его услугами пользовались сразу несколько европейских брендов.

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Любовь к кошкам...

Его любимая кошка Шуппет получала зарплату — за съемки в рекламе. А в ее инстаграме сейчас более 100 тыс. подписчиков.

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...и книгам

Лагерфельд очень любил читать, в его доме было порядка 300 тыс. книг. Он сам изучил издательское дело и открыл книжный магазин

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Провокации как стиль жизни

Модельер был любителем провокаций и однажды пригласил принять участие в показе стриптизерш и порноактрису.

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Гуру похудения

За 13 месяцев ему удалось похудеть на 42 кг — ради костюмов от Dior Homme.

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ЗОЖ

Лагерфельд практически не ел мясо, не курил и не употреблял алкоголь.

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Великий мистификатор

Дизайнер ненавидел дни рождения, а споры вокруг даты его появления на свет ведутся до сих пор.