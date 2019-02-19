Озвучены шокирующие подробности последних часов Карла Лагерфельда

Сообщается, что модельер жаловался на здоровье последние несколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света, однако их старания оказались тщетными.

Сегодня утором, 19 февраля, звезда скончалась. Причина смерти знаменитости пока неизвестна.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel. Начиная с 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако в минувшем январе в финале дефиле Лагерфельд не появился на поклон. Об этом сообщает журнал Paris Match.

Из ряда вон выходящее событие взволновало поклонников модного дома. Появились слухи о возможной болезни модельера. Меж тем, представители бренда объясняли это усталостью директора.