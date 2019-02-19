История с похищением, которую не покажут в кино. Бизнесмен не смог выкупить жену

Камера запечатлела момент, когда Сусану схватил неизвестный мужчина и затолкал в стоящую рядом машину после того, как женщина позвонила в дверь.

А через неделю в штате Веракрус, Мексика, ее обезглавленный труп нашли в черном пакете со страшной запиской. Ее, предположительно, написали похитители.

Это случилось со мной, потому что мой муж отказался платить выкуп

Как выяснилось позже, Сусана и ее муж были бизнесменами — владели компанией Pexaluminio, пишет Daily Mail. И похитители требовали у ее супруга выкуп в размере 4 млн песо (около 200 000 евро). Однако они не получили деньги и изощренно расправились с мексиканкой.

ФОТО: twitter/SusanaCarrera4

Сообщение об убийстве подтвердил ее муж. Несколько часов спустя после трагедии он написал пост в Facebook, где благодарил всех, кто поддерживал его в это страшное время. По информации местных СМИ, семья женщины просто не смогла собрать средства для выплаты выкупа.

ФОТО: twitter/SusanaCarrera4