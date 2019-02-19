История с похищением, которую не покажут в кино. Бизнесмен не смог выкупить жену

Мексиканка Сусана Каррера исчезла, когда пришла забрать одного из своих детей из дома подруги. Похищение женщины попало на камеру наблюдения, пишет Лайф.
Камера запечатлела момент, когда Сусану схватил неизвестный мужчина и затолкал в стоящую рядом машину после того, как женщина позвонила в дверь.
А через неделю в штате Веракрус, Мексика, ее обезглавленный труп нашли в черном пакете со страшной запиской. Ее, предположительно, написали похитители.
Это случилось со мной, потому что мой муж отказался платить выкуп
Как выяснилось позже, Сусана и ее муж были бизнесменами — владели компанией Pexaluminio, пишет Daily Mail. И похитители требовали у ее супруга выкуп в размере 4 млн песо (около 200 000 евро). Однако они не получили деньги и изощренно расправились с мексиканкой.
Сообщение об убийстве подтвердил ее муж. Несколько часов спустя после трагедии он написал пост в Facebook, где благодарил всех, кто поддерживал его в это страшное время. По информации местных СМИ, семья женщины просто не смогла собрать средства для выплаты выкупа.
Спасибо всем за ваши молитвы и пожелания, чтобы моя жена Сусана Каррера вернулась домой. К сожалению, она не смогла. Она мертва