Витас раскрыл причины своего таинственного исчезновения

Сегодня, 19 февраля, популярному в 90-е годы прошлого века певцу Виталию Грачеву (более известен под сценическим псевдонимом Витас) исполняется 40 лет. Многие СМИ обратили внимание, что в последнее время известный своим голосом исполнитель совершенно пропал с телевидения, не увидеть его и на светских тусовках. Издание «СтарХит» разыскало Витаса и задало ему вопрос о причинах его таинственного исчезновения, пишет Экспресс газета.
«Сейчас внимание человека в большей степени приковано к Интернету, гаджетам, компьютерам. Нынче люди, в том числе и я, выбирают для себя ту программу, контент, которые интересны им. Телевизор уже редко кто смотрит. В основном это аудитория 70+. Мы с вами к таковым не относимся, ребята молодые еще. Лучше выберем кино в Интернете. Поэтому и я расставляю приоритеты, и вместо ток-шоулучше лишний час проведу с семьей», — сказал музыкант.
Вместе с тем Витас сообщил, что уже в ближайшее время он вернется к активной деятельности. В планах — выпустить несколько новых песен, а также видеоклип. Исполнитель готовится к туру по 40 городам России, а также намерен посетить с концертами Австралию, США, Мексику и Таиланд. Однако с особой теплотой музыкант отзывается о своих китайских фанатов, которых, по его подсчетам, больше 20 миллионов.
«Года четыре назад поклонники из Китая преподнесли сто килограммов зеленого чая! Было действительно неожиданно — одно из самых ярких впечатлений! Вообще, в этой стране в моем фан-клубе больше 20 миллионов человек. И они не перестают удивлять: абсолютно не агрессивные, дипломатичные, работоспособные и исключительно дисциплинированные. А последнее, к сожалению, — редчайшее качество в наши дни», — сказал Витас.