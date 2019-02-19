Витас раскрыл причины своего таинственного исчезновения

«Сейчас внимание человека в большей степени приковано к Интернету, гаджетам, компьютерам. Нынче люди, в том числе и я, выбирают для себя ту программу, контент, которые интересны им. Телевизор уже редко кто смотрит. В основном это аудитория 70+. Мы с вами к таковым не относимся, ребята молодые еще. Лучше выберем кино в Интернете. Поэтому и я расставляю приоритеты, и вместо ток-шоулучше лишний час проведу с семьей», — сказал музыкант.

Вместе с тем Витас сообщил, что уже в ближайшее время он вернется к активной деятельности. В планах — выпустить несколько новых песен, а также видеоклип. Исполнитель готовится к туру по 40 городам России, а также намерен посетить с концертами Австралию, США, Мексику и Таиланд. Однако с особой теплотой музыкант отзывается о своих китайских фанатов, которых, по его подсчетам, больше 20 миллионов.