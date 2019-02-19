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Умер знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд
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Karl Lagerfeld

ФОТО: IAN LANGSDON / EPA / SCANPIX

Культовый модельер, управлявший модным домом Chanel, ушел из жизни в больнице, куда был доставлен прошлой ночью. Ему было 85 лет, передает Лайф.

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает газета Figaro. Причины смерти легендарного модельера неизвестны. По данным французской прессы, Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие последние несколько недель. Он был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник, 19 февраля.

Карл Отто Лагерфельд родился в Гамбурге в семье шведа и немки. Он прославился благодаря сотрудничеству с модными домами Chanel, Chloe, Fendi. Лагерфельд изобрел моду на юбки-шорты и мини-юбки.

ФОТО: Angela Weiss/AFP

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