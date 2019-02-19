Вт, 19.02.2019
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  • Настроение - весна! Мелания Трамп восхитила цветущим видом во время нового выхода

Настроение - весна! Мелания Трамп восхитила цветущим видом во время нового выхода

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President Donald Trump and First Lady Melania Trump

ФОТО: MPI122/Capital Pictures / MPI122/Capital Pictures

Первая леди продемонстрировала невероятно женственный образ.

После недолгого затишья в первые дни нового года Мелания Трамп вновь вернулась к активной светской жизни и продолжает радовать поклонников стильными выходами.

ФОТО: MPI122/Capital Pictures / MPI122/Capital Pictures

Так, сейчас все семейство Трамп, включая 12-летнего сына Бэррона, прилетело во Флориду. Первое публичное появление состоялось во время посещения клиники Nicklaus Children’s Hospital, а спустя несколько часов Мелания встретилась с местными жителями.

ФОТО: MPI122/Capital Pictures / MPI122/Capital Pictures

Для выхода первая леди выбрала летящее платье с цветочным принтом от Gabriela Hearst и лодочки Manolo Blahnik. В бьюти-образе Мелания традиционно отдала предпочтение естественному макияжу и легким локонам.

ФОТО: MPI122/Capital Pictures / MPI122/Capital Pictures

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