Соблазнивший более 4000 женщин Мик Джаггер решил остепениться

Пара начала встречаться еще в 2014 году после трагической гибели бывшей девушки Джаггера. В 2016 году на свет появился их сын Деверо, но это не остановило любовные похождения Мика, который якобы заранее предупредил Мелани, что она не будет единственной женщиной в его жизни. Однако это утратило актуальность: если верить источникам, близким к Джаггеру, пару месяцев назад рокер взял свои слова назад. Отныне никаких случайных связей и измен, а счетчик его «побед» так и застынет на отметке в четыре тысячи: «Мик дал Мелани клятву на Рождество. Он готов остепениться».