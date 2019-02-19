В пролете?! Букмекеры уверены, что Эстония с треском провалится на «Евровидении» в Израиле

Виктор Крон с песней «Storm» пока, по мнению букмекеров со всего мира, на «Евровидении-2019» пролетает как фанера над Парижем. В случае прохождения представителя Эстонии в финал его шансы на победу равны двум процентам.
Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovisionworld.com. Шведскому красавчику, который в этом году будет представлять нашу страну, пророчат лишь скромное двадцатое место. Зато Сергею Лазареву (Россия), чья песня для конкурса еще не известна, предсказывают долгожданную победу.
В ТОП-10 вошли: Россия, Швеция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Румыния, Франция, Кипр, Австралия и Исландия. У пяти стран из этого списка уже известно и имя исполнителя, и песня. У трех только артист, а у двух стран нет ни имени артиста, ни песни.
Поэтому по ходу объявления всех песен ТОП-10 будет меняться. В том году на примере Израиля мы убедились, что букмекеры не смогли точно предсказать победителя, а Нетта долгое время не была лидером, а лидирующая Нечаева в итоге заняла 8 место.