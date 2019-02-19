В пролете?! Букмекеры уверены, что Эстония с треском провалится на «Евровидении» в Израиле

Об этом свидетельствуют данные сайта Eurovisionworld.com. Шведскому красавчику, который в этом году будет представлять нашу страну, пророчат лишь скромное двадцатое место. Зато Сергею Лазареву (Россия), чья песня для конкурса еще не известна, предсказывают долгожданную победу.

В ТОП-10 вошли: Россия, Швеция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Румыния, Франция, Кипр, Австралия и Исландия. У пяти стран из этого списка уже известно и имя исполнителя, и песня. У трех только артист, а у двух стран нет ни имени артиста, ни песни.