Названо место в Таллинне, где в течение месяца можно поесть самые вкусные и разные пельмени

Не спеша вы накалываете пузатый пельмешек на вилку. Из него бежит сок, а у вас уже, похоже, текут слюнки… Не мешкая, вы отправляете виновника этого разгула ощущений в рот и … вот оно откровение!

Большинство из нас привыкли, что пельмени – это привычный вариант тесто плюс мясо. А тут ваши рецепторы распознают сначала сочную говядину... затем, неожиданно, тонкий вкус сыра пармезан… а затем - слегка обжаренного лучка. Не правда ли, интересное сочетание? Но то ли еще будет!

ФОТО: Промо

Кафе «Тройка» (Бульвар мере, 5, Таллиинн), решило побаловать своих любимых клиентов и целый месяц собирается кормить их самыми необычными вариациями на тему любимого блюда!

Итак, уже с 18 февраля повара заведения начинают готовить гастрономические новинки и покорять ваши сердца:

Пельменями с начинкой из сочного лосося. Уверяем, стоит попробовать, так как, во-первых, это божественно вкусно, а во-вторых, еще и полезно;

Пельменями с начинкой из индюка! Вариант для истинных гурманов. И тех кто следит за фигурой;

Пельменями с начинкой из аппетитной брынзы. Для влюбленных в сыр во всех его видах;

Пельменями с начинкой из сытной ветчины, пармезана и крем-сыра (представляете, как необычно крем будет ощущаться в каждом пельмешке?);

И те самые - пельмени с начинкой из говядины, сыром и луком, которые вы, наверняка, уже готовы съесть не в воображении, а наяву!

ФОТО: Промо

Все пельмени (даже если их будет тысячи), повара лепят вручную и с огромной любовью, а симпатичные официанты подают их только с улыбкой! А как еще приносить блюдо, которое пользуется такой неизменной популярностью и вдохновляет на новые кулинарные идеи?