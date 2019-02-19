Тимати спутали с сестрой Майкла Джексона

Близкий друг и партнер по бизнесу рэпера Тимати – Павел Курьянов – оказал музыканту медвежью услугу, опубликовав в соцсети их совместное фото 18-летней давности.

«3 дрища в начале 2000-х» - иронично прокомментировал снимок совладелец лэйбла Black Star. Курьянов, более известный как Пашу, не стал уточнять, кто именно изображен на фото, так что его подписчикам пришлось немного поломать голову. Но в итоге подкованные интернет-пользователи определили, что в кадре красуется сам молодой Павел и еще один соучредитель лэйбла - Вальтер Чассем. Третьими же парнишкой в темных очках, которого сперва многие приняли за девушку, оказался Тимур Юнусов.