Вт, 19.02.2019
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Тимати спутали с сестрой Майкла Джексона

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Тимати.

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Звезды шоу-бизнеса любят демонстрировать поклонникам, каким они были в молодости и как сильно изменились (разумеется, в лучшую сторону) со временем. Однако, как выяснилось, иногда архивные снимки могут сыграть со знаменитостями злую шутку, пишет Экспресс газета.

Близкий друг и партнер по бизнесу рэпера Тимати – Павел Курьянов – оказал музыканту медвежью услугу, опубликовав в соцсети их совместное фото 18-летней давности.

«3 дрища в начале 2000-х» - иронично прокомментировал снимок совладелец лэйбла Black Star. Курьянов, более известный как Пашу, не стал уточнять, кто именно изображен на фото, так что его подписчикам пришлось немного поломать голову. Но в итоге подкованные интернет-пользователи определили, что в кадре красуется сам молодой Павел и еще один соучредитель лэйбла - Вальтер Чассем. Третьими же парнишкой в темных очках, которого сперва многие приняли за девушку, оказался Тимур Юнусов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники Тимати были, мягко сказать, удивлены тем, как рэпер выглядел в 17 лет, и осыпали музыканта градом шутливых комментариев, назвав его симпатичной брюнеткой. Некоторые даже решили, что артист сильно похож на свою невесту – модель Анастасию Решетову. «Справа парень или девушка? Так похож человек на Анастасию Решетову. Понятно, что не она , но очень символично», «Здесь Тимур...ну прям кукла ...слишком правильные черты лица ...))))», «Сначала так и подумала что Настя... дреды сделала», «Тимати вылетая сестра Майкла Джексона», - посмеялись фолловеры.

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