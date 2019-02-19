Словно не рожала: Виктория Лопырева показала стройную фигуру в купальнике через две недели после родов

«Завтра нашему мальчику две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту», - подписала кадр Виктория. Поклонники же пришли в восторг от фотографии и завалили модель комплиментами. Многие отметили, что фигура Лопыревой выглядит так, словно она и не рожала. а ведь с момента родов прошло всего две недели. у Виктории нет и намека на лишний вес, хотя во время беременности она не отказывала себе в еде.