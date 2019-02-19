Словно не рожала: Виктория Лопырева показала стройную фигуру в купальнике через две недели после родов

Две недели назад Виктория Лопырева и Игорь Булатов стали родителями. Сын пары появился на свет в Майами, куда модель улетела за несколько месяцев до родов. Как ранее писала «Экспресс газета», у Виктории Лопыревой уже есть сын, родившийся в 2011 году, пишет Eg.ru.
Сейчас Виктория вместе с возлюбленным и сыном находится в Майами. Молодая мама успевает устраивать свидание с любимым мужчиной и проводить время наедине, а также заботиться о ребенке.
Накануне Лопырева выложила в свой микроблог фотографию, на которой продемонстрировала фигуру в купальнике. Уже через две недели после родов модель может похвастаться идеальными формами.
«Завтра нашему мальчику две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту», - подписала кадр Виктория. Поклонники же пришли в восторг от фотографии и завалили модель комплиментами. Многие отметили, что фигура Лопыревой выглядит так, словно она и не рожала. а ведь с момента родов прошло всего две недели. у Виктории нет и намека на лишний вес, хотя во время беременности она не отказывала себе в еде.