Удача сегодня на стороне Козерогов! Гороскоп на 19 февраля

Вы можете рассчитывать на поддержку и одобрение родственников, их помощь и добрые советы. Любимый человек снисходителен к вашим слабостям, но порой слишком капризен – относитесь к этому с юмором, не нужно делать из мелких недоразумений поводов для ссоры. Хорошо пройдут поездки; творческие натуры найдут вдали от дома новый источник вдохновения.

Дева

День спокойной и плодотворной работы, реализации давних планов и появления новых идей. Ваши обдуманные и осторожные действия принесут ожидаемый результат, а поступки, совершенные под влиянием эмоций, будут способствовать появлению новых возможностей. Некоторая напряженность в деловых отношениях не помешает вам заключить выгодные сделки и обсудить все условия сотрудничества с потенциальными партнерами.

Личные отношения будут складываться наилучшим образом, не исключены приятные сюрпризы. Удачное стечение обстоятельств позволит положить начало многообещающему знакомству, которое в корне изменит личную жизнь одиноких Дев.

Весы

Сегодня у вас будет много работы, но это не повод забывать и о личных делах – день как нельзя лучше подходит для общения с близкими, романтических свиданий, небольших путешествий, которые можно совершить вместе с членами семьи. Вам необходимы положительные эмоции, так не упустите случая получить их, даже если это потребует некоторых усилий и изменений в привычном распорядке дня.

Финансовые вопросы нельзя решать в спешке: сегодня вам будет непросто правильно оценить свои возможности, а также риски, связанные с некоторыми инвестициями. Откажитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, а все деловые и личные встречи проводите только в местах, репутация которых безупречна.

Скорпион

Скорпионы склонны поддаваться на провокации и придавать слишком большое значение словам малознакомых людей. Старайтесь спокойно реагировать на критику, не вступайте в конфликты из-за пустяков. Профессиональные вопросы решайте без спешки: у вас достаточно времени для того, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и составить план действий. Вероятны небольшие денежные поступления, возможны приятные сюрпризы от старых друзей.

Поберегите свое здоровье: снижение жизненного потенциала может привести к обострению хронических заболеваний. Атмосфера в семье будет вполне благоприятной, да и поводов для ссоры с любимым человеком не возникнет, если вы не будете слишком придирчивы.

Стрелец

Погоня за новыми впечатлениями и необычными развлечениями не приведет ни к чему хорошему. Лучше настроиться на серьезный лад и смириться с тем, что большая часть этого дня будет посвящена не удовольствиям, а решению профессиональных и личных проблем. Зато вечером вы сможете оценить плоды своих трудов и с чувством выполненного долга приступить к более приятным делам – встречам с друзьями, романтическим прогулкам, неспешным беседам с близкими людьми.