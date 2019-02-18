Бывшая жена Шнурова выпила и рассказала о совместной жизни и женитьбе музыканта

Интервью состоялось после вечеринки в честь празднования дня открытия ресторана Матильды. В кадре женщины в пижамах выпивали шампанское на кровати с лепестками роз. «О Сереже только хорошее могу сказать и хорошее могу вспомнить», — призналась Матильда. Она отметила, что бывший муж всегда поддерживал ее бизнес-проекты. «Баба должна работать, баба должна что-то делать», — вспомнила часто повторяемую шутку певца Матильда и добавила, что центр жизни солиста «Ленинграда» — женщина.

Когда Ксения Собчак спросила женщину, жалеет ли она о чем-нибудь из совместной жизни, Матильда ответила: «Пока ни о чем. Просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться». В конце интервью она призналась, что ее обескуражила новость о новом браке Шнурова: «Я еще в процессе обработки этой информации».