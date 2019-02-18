«Его высочество Стас — встречать как короля»: в интернете появился невероятный райдер Михайлова

У некоторых он довольно скромный, а у некоторых такой, что лучше сесть, когда его читаешь, пишет Makaraka.ru.

Список требований разных звезд довольно часто публикуется в СМИ. Однако есть среди российских артистов и избранные. Одним из них является любимец миллионов женщин Стас Михайлов. Артист требует «Мерседес» или «Лексус» VIP-класса, желательно чтобы модели соответствовали последнему выпуску, личный вагончик который он использует как гримерку.

Обязательным к исполнению является список продуктов питания, который должен всегда находиться в вагончике.

В списке непременно свежая красная икра горбуши, так как у лососевой другой привкус, органический мед и чистейшей родниковая вода.