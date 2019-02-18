«Его высочество Стас — встречать как короля»: в интернете появился невероятный райдер Михайлова

Всем давно известно, что звезды довольно капризны. Именно поэтому у всех известных людей есть свой райдер — такой себе список требований к условиям, питанию, проживанию и оборудованию.
У некоторых он довольно скромный, а у некоторых такой, что лучше сесть, когда его читаешь, пишет Makaraka.ru.
Список требований разных звезд довольно часто публикуется в СМИ. Однако есть среди российских артистов и избранные. Одним из них является любимец миллионов женщин Стас Михайлов. Артист требует «Мерседес» или «Лексус» VIP-класса, желательно чтобы модели соответствовали последнему выпуску, личный вагончик который он использует как гримерку.
Обязательным к исполнению является список продуктов питания, который должен всегда находиться в вагончике.
В списке непременно свежая красная икра горбуши, так как у лососевой другой привкус, органический мед и чистейшей родниковая вода.
Кроме того исполнитель не остановится в номере люкс, если в нем не будет бильярдного стола, а также персонального СПА-салона. Амбициозно, не так ли?