Жюри в Эстонии решило, что шведскому красавчику не место на «Евровидении» в этом году

В этом году поклонники эстонского отбора на «Евровидение» не могут обвинить жюри в плохом или несправедливом выборе. Поскольку победитель конкурса Eesti Laul 2019 швед Виктор Крон с песней «Storm» может быть благодарен своей победе лишь зрителям, которые активно за него голосовали, отправляя смски, пишет Elu24.

Напомним, что на конкурсе Eesti Laul активно голосуют и члены жюри, среди которых артисты, радиоведущие и музыкальные критики, а также зрители. И если в зрительском голосовании Крон одержал победу, то члены жюри выбросили шведа в кожаной куртке из ТОП-3 «за борт».

Народ Эстонии поддержал помимо Крона еще Стефана и Уку Сувисте. Но победителем по итогу всех голосований и оценок признан автор типичного радиохита Виктор Крон, который и представит Эстонию на «Евровидении-2019» в Израиле. Будем следить за его судьбой вместе на Limon.ee! Единственное, что радует, от Швеции таких исполнителей и похожих песен было ой как много, а через несколько лет победа возвращается в эту страну. Кто знает, быть может Эстонии тоже что-то светит?

Еще музыкальные критики говорят, что выступившая в качестве приглашенной звезды на конкурсе Eesti Laul 2019 победительница прошлого года Элина Нечаева затмила всех звезд в этом году, они все на фоне оперной дивы блекли.

Eesti Laul 2019, Элина Нечаева ФОТО: Konstantin Sednev