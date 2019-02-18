Вт, 19.02.2019
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  • Провокационные снимки: 43-летняя модель-ветеран Playboy подчинила себе 24-летнего парня

Провокационные снимки: 43-летняя модель-ветеран Playboy подчинила себе 24-летнего парня

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ФОТО: Vida Press

Актриса, модель Playboy, танцовщица и звезда реалити-шоу французского происхождения Анжелика Морган, известная под псевдонимом Френчи, снялась в провокационной фотосессии со своим другом Оли Лондоном. 

ФОТО: Vida Press

И хотя даме уже 43 года, она не изменяет себе и продолжает эпатировать публику чересчур откровенными нарядами. 

ФОТО: Vida Press

Своему любимому розовому цвету Френчи тоже не изменяет годами. 

ФОТО: Vida Press

Нравится ли ей самой отражение в зеркале, никто сказать не берется. Скорее всего, с каждым годом все меньше, иначе зачем модель так часто прибегает к услугам пластических хирургов?

ФОТО: Vida Press

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