Российский актер госпитализирован с огнестрельным ранением

Вряд ли актер Дмитрий Митюрич мог предположить, что очередной съемочный день в его карьере обернется получением серьезных травм. Артист, известный по съемкам в сериале «Интерны», принимал участие в работе над музыкальным клипом. Во время одной из сцен в него должны были стрелять из помпового ружья. Однако пиротехники не рассчитали расстояние, с которого был сделан выстрел, в результате чего Дмитрий получил серьезную травму, пишет СтарХит.