Российский актер госпитализирован с огнестрельным ранением

Вряд ли актер Дмитрий Митюрич мог предположить, что очередной съемочный день в его карьере обернется получением серьезных травм. Артист, известный по съемкам в сериале «Интерны», принимал участие в работе над музыкальным клипом. Во время одной из сцен в него должны были стрелять из помпового ружья. Однако пиротехники не рассчитали расстояние, с которого был сделан выстрел, в результате чего Дмитрий получил серьезную травму, пишет СтарХит.
Известно, что актер сам обратился к медикам вечером 17 февраля. Врачи обнаружили у него термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. Теперь Митюричу придется пройти курс лечения.
Пока неизвестно, кто именно виноват в том, что артист получил серьезную травму. СМИ сообщают, что полиция уже проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Сам же Дмитрий заявил, что он чувствует себя нормально. «Все хорошо. Серьезных травм нет, завтра могу сниматься», — подчеркнул артист.
Напомним, что Митюрич снимался во многих отечественных фильмах и сериалах, но преимущественно в эпизодах. Так, актер появлялся в «Интернах» в роли пациента доктора Купитмана. Скандальную славу Дмитрий обрел после того, как заявил на всю страну о своих отношениях с Натальей Штурм. Мужчина утверждал, что после расставания певица не может его забыть, и поэтому периодически присылает ему видео эротического характера.