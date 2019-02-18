Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера

В среду, 13 февраля, дочери музыканта исполнилось 19 лет. Важную дату она отметила вместе с друзьями и родственниками в дорогом ресторане в столице. Для выхода в свет Стефания Маликова примерила короткое красное платье и золотые босоножки на каблуке. Волосы она решила оставить распущенными.

Дочь композитора поблагодарила всех поклонников за поздравления и рассказала, что делает ее счастливой. "По-моему, три главные составляющие человеческого счастья, это здоровая семья, светлая любовь и надежная крепость-это мой дом. Он же засветился теплом от ваших искренних и трогательных поздравлений! Спасибо всем!", – написала девушка в своем микроблоге.