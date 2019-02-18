Пн, 18.02.2019
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Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера

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Дмитрий и Стефания Маликовы

ФОТО: Скриншот с Instagram

На прошлой неделе дочь известного композитора отпраздновала день рождения вместе с близкими людьми. Любопытно, что среди гостей не оказалось возлюбленного Стефании Маликовой. Некоторые СМИ утверждают, что недавно девушка разорвала отношения с молодым человеком, пишут Дни.ру.

В среду, 13 февраля, дочери музыканта исполнилось 19 лет. Важную дату она отметила вместе с друзьями и родственниками в дорогом ресторане в столице. Для выхода в свет Стефания Маликова примерила короткое красное платье и золотые босоножки на каблуке. Волосы она решила оставить распущенными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дочь композитора поблагодарила всех поклонников за поздравления и рассказала, что делает ее счастливой. "По-моему, три главные составляющие человеческого счастья, это здоровая семья, светлая любовь и надежная крепость-это мой дом. Он же засветился теплом от ваших искренних и трогательных поздравлений! Спасибо всем!", – написала девушка в своем микроблоге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кажется, Стефания Маликова совсем и не вспоминает о своем бывшем возлюбленном Леониде – сыне бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Известно, что они встречались на протяжении нескольких месяцев. Влюбленные даже успели познакомить родителей и семьями отдыхали на элитных курортах. Сама дочь композитора отказалась комментировать разрыв с молодым человеком и удалила все совместные фотографии из социальных сетей.

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