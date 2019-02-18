Это что такое... Наталья Водянова рассмешила нелепым нарядом на подиуме

Манекенщица открыла показ коллекции греческого модельера Мэри Катранзу. Наталья Водянова появилась перед зрителями и фотографами в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Некоторые пользователи Сети признались, что такой наряд вызывает у них положительные эмоции, однако носить его в повседневной жизни никто бы не решился.

Напомним, модель Наталья Водянова живет во Франции с мужем – генеральным директором Berluti Антуаном Арно. Они начали встречаться в 2011 году. Звезда отвезла к возлюбленному своих троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман.