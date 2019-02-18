Пн, 18.02.2019
Фото, которые нельзя показывать родителям... Снимки сумасшедшего кутежа попали в Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Это что такое... Наталья Водянова рассмешила нелепым нарядом на подиуме

Это что такое... Наталья Водянова рассмешила нелепым нарядом на подиуме

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Наталья Водянова

ФОТО: SCANPIX

Российская супермодель приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Наталья Водянова вышла на подиум в наряде, который оценили зрители и пользователи Сети.

Манекенщица открыла показ коллекции греческого модельера Мэри Катранзу. Наталья Водянова появилась перед зрителями и фотографами в желтом объемном платье с перьями и рюшами из фатина. Некоторые пользователи Сети признались, что такой наряд вызывает у них положительные эмоции, однако носить его в повседневной жизни никто бы не решился.

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

Напомним, модель Наталья Водянова живет во Франции с мужем – генеральным директором Berluti Антуаном Арно. Они начали встречаться в 2011 году. Звезда отвезла к возлюбленному своих троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ