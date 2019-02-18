Так вот куда девается еда на шоу «Поле Чудес» (ВИДЕО)

У многих комментаторов подобное поведение вызвало неприятие: "Позорище, голодное дикое стадо, лишь бы побольше взять", "И это поколение учит жить? Какое уважение к старшему поколению может быть?", "Вот точно так и в Турции и Египте".

Не все, однако, согласились с подобной оценкой: "Ну и на здоровье. Что с этим добром еще делать? Не бульдозером же давить. А так пенсионерам радость", "Люди везде одинаковы. А что творится в „черную пятницу" распродаж в „цивилизованной" Америке и Европе?".