Транссексуал Сюзанна выбесила жителей Эстонии: ищет мальчика, чтобы одеть его в платье

Транссексуал Сюзанна опубликовала в известном Facebook-сообществе объявление, в котором ищет маленьких актеров и актрис: мальчика и трех девочек. Но вывело из себя жителей Эстонии вовсе не это, а то, что на мальчика в сериале планируют надеть платье. «Это воспроизведение моего детства», - сказала Сюзанна.

Под объявлением появились сотни комментариев: «Делайте что хотите, только детей не трогайте», - написали гневные пользователи интернета. Но нашлись и защитники Сюзанны, напомнившие всем, что это всего лишь съемки фильма, в зарубежных сериалах дети иногда делают куда худшие вещи.

Сюзанна не осталась в стороне и ответила на критику: «Поскольку вижу, что злопыхателей много, даю слово, что лицо ребенка будет заштриховано». По словам транссексуала, для маленького мальчика будет сделано исключение, он получит подарок или денежное вознаграждение. Также Сюзанна добавляет, что никак не хочет навредить ребенку.