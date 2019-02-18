Несовершеннолетнюю дочь Барака Обамы застукали с алкоголем
Дочь 44 президента США Барака Обамы (57) Малия попала в объективы папарацци во время вечеринки у бассейна в Майами, где она распивала розе за 80 долларов, пишет Elu24.
Несмотря на то, что Малии уже 20 лет, она считается несовершеннолетней, так как в США покупка и распитие алкогольных напитков разрешены с 21 года.
Малия попала в объективы фотографов во время отдыха в пятизвездочном отеле Майами, который часто посещают мировые звезды, например, семейство Кардашян и Вритни Спирс.
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