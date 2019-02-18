Пн, 18.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Несовершеннолетнюю дочь Барака Обамы застукали с алкоголем

Несовершеннолетнюю дочь Барака Обамы застукали с алкоголем
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дочь 44 президента США Барака Обамы (57) Малия попала в объективы папарацци во время вечеринки у бассейна в Майами, где она распивала розе за 80 долларов, пишет Elu24.

Несмотря на то, что Малии уже 20 лет, она считается несовершеннолетней, так как в США покупка и распитие алкогольных напитков разрешены с 21 года.

Малия попала в объективы фотографов во время отдыха в пятизвездочном отеле Майами, который часто посещают мировые звезды, например, семейство Кардашян и Вритни Спирс.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ