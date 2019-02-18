Вт, 19.02.2019
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  • Самая сексуальная реклама с продуктами! Желание заняться любовью придет моментально

Самая сексуальная реклама с продуктами! Желание заняться любовью придет моментально
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ФОТО: скриншот видео

В этом году старожилу секс-шопов норвежской компании Kondomeriet исполняется 30 лет, в связи с чем они решили снять рекламу. 

Но в Норвегии существует запрет на рекламу товаров сексуального характера, потому Kondomeriet обошли этот запрет, сняв ролик в стиле "фудпорн", пишет Mport.ua.

Концепция "фудпорн" заключается в демонстрации еды с целью вызвать у зрителя желание. Обычно используются калорийные продукты и экзотические блюда. 

Что сказать - своей цели добились: показанные продукты так и хочется надкусить. 

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