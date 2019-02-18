Самая сексуальная реклама с продуктами! Желание заняться любовью придет моментально
В этом году старожилу секс-шопов норвежской компании Kondomeriet исполняется 30 лет, в связи с чем они решили снять рекламу.
Но в Норвегии существует запрет на рекламу товаров сексуального характера, потому Kondomeriet обошли этот запрет, сняв ролик в стиле "фудпорн", пишет Mport.ua.
Концепция "фудпорн" заключается в демонстрации еды с целью вызвать у зрителя желание. Обычно используются калорийные продукты и экзотические блюда.
Что сказать - своей цели добились: показанные продукты так и хочется надкусить.