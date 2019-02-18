Следователи не подтвердили слова матери о причинах смерти Децла

Как отметили в ведомстве, следственные органы Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова матери Децла о том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передает РИА Новости.

В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результаты судмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала.

Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Кроме того, она добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.

Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта в Ижевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя, Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля.