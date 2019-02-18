Пн, 18.02.2019
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Следователи не подтвердили слова матери о причинах смерти Децла

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Децл

ФОТО: Instagram

Представитель удмуртского главка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницы рэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет, пишут Дни.ру.

Как отметили в ведомстве, следственные органы Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова матери Децла о том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передает РИА Новости.

В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результаты судмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Кроме того, она добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.

Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта в Ижевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя, Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля.

Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически готов к выпуску новый альбом рэпера, и Децл намеревался отправиться в США. Об этом сообщила актриса Наталья Андрейченко.

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