Следователи не подтвердили слова матери о причинах смерти Децла

Представитель удмуртского главка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницы рэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет, пишут Дни.ру.
Как отметили в ведомстве, следственные органы Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти рэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова матери Децла о том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передает РИА Новости.
В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результаты судмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала.
Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Кроме того, она добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.
Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта в Ижевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя, Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля.
Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически готов к выпуску новый альбом рэпера, и Децл намеревался отправиться в США. Об этом сообщила актриса Наталья Андрейченко.