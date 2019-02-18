Башаров заявил, что узнал о разводе с женой в Интернете: актер готовит ответные меры

Российский актёр Марат Башаров узнал о разводе с женой через Интернет. Как сообщает издание СтарXит, он намерен добиться того, чтобы супруга после расторжения брака не носила его фамилию.

— Почему я узнаю о нас из Интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю, — сказал он.

Ранее сообщалось, что супруга артиста и ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Марата Башарова Елизавета намекнула, что подала на развод после избиения. Накануне на своей странице в "Инстаграме" девушка подтвердила, что разводится.