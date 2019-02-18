Нарушила молчание: Шарлиз Терон прокомментировала отношения с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, наконец-то нарушила молчание и прокомментировала свою личную жизнь. По словам звезды, у нее вообще нет романа ни с кем. Об этом 43-летняя актриса заявила во время телешоу у Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", передает Сегодня.
"Я сейчас одна, у меня никого нет!" – сообщила Шарлиз Терон.
Отметим, что слухи о романе Питта и Терон появились в прошлом месяце. Тогда якобы их заметили вместе во время ужина в ресторане отеля Shateau Marmont, расположенном в западном Голливуде. Впрочем, если поверить Шарлиз, эта история была не более, чем вымысел.
Однако, эта история активно набрала обороты в СМИ. Даже появились комментарии бывшего телохранителя Брэда Питта, который заявил, что актер встречается с Шарлиз. Так это или нет, но на днях появился еще один слух – якобы Питт увлекся 21-летней актрисой.