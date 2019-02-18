Нарушила молчание: Шарлиз Терон прокомментировала отношения с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, наконец-то нарушила молчание и прокомментировала свою личную жизнь. По словам звезды, у нее вообще нет романа ни с кем. Об этом 43-летняя актриса заявила во время телешоу у Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", передает Сегодня.