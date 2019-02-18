Долой лифчик! 49-летняя эстонская знаменитость опубликовала пикантное фото

В социальной сети Instagram Яна показала коллаж из двух фотографий, на которых она изображена в прозрачной кофте, под которой совсем ничего нет. Женщина продемонстрировала свою подтянутую фигуру, которую несложно было оценить благодаря довольно откровенному наряду. Очевидно, таким образом 49-летняя Яана Халлас в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать...