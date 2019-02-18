Пн, 18.02.2019
Фото, которые нельзя показывать родителям... Снимки сумасшедшего кутежа попали в Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Долой лифчик! 49-летняя эстонская знаменитость опубликовала пикантное фото

Долой лифчик! 49-летняя эстонская знаменитость опубликовала пикантное фото

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Eesti Laul esimese poolfinaali otseülekanne, Jana Hallas

ФОТО: Erlend Štaub

Дизайнер, стилист, а также автор текстов многих прославленных песен  Яна Халлас поделилась в социальной сети фотографией, на которой она показывает достойную зависти фигуру.

В социальной сети Instagram Яна показала коллаж из двух фотографий, на которых она изображена в прозрачной кофте, под которой совсем ничего нет. Женщина продемонстрировала свою подтянутую фигуру, которую несложно было оценить благодаря довольно откровенному наряду. Очевидно, таким образом 49-летняя Яана Халлас в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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