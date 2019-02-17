Швед, представляющий Эстонию на «Евровидении», рассказал, собирается ли он переезжать в Таллинн

Напомним, в субботу стало известно, что на «Евровидении 2019» в Израиле Эстонию представит шведский музыкант Виктор Крон с композицией Storm.

В интервью Виктор подтвердил, что его ждет много работы. «Сегодня бы еще будем праздновать, а уже на следующей неделе нас ожидает собрание, на котором нам предстоит договориться о том, что мы будем делать в Тель-Авиве. Я еду в Тель-Авив, с ума сойти!» - сказал он.

Репортер также поинтересовалась у Виктора, планирует ли он переезд в Эстонию после участия в «Евровидении». «Да, предполагаю. Я думал об этом (о переезде в Эстонию – прим.ред.) еще до участия в Eesti Laul, ведь я так или иначе провожу здесь много времени из-за работы. Безусловно, хочу иметь здесь «второй» дом. Поэтому, если у кого-то есть хорошие варианты, свяжитесь со мной!», - пошутил Виктор.

В ходе интервью победитель конкурса также признался, что ему очень нравится Таллинн и он очень хочет подучить эстонский язык.