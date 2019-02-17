«Изуродовала себя»: поклонники раскритиковали Барановскую за новую стрижку

Ведущая Юлия Барановская решила поделиться с поклонниками результат своего похода в салон красоты. К слову, преображение она доверила своему старому знакомому – стилисту программы «Золушка. Перезагрузка» Евгению Седову. Сама Барановская в свое время была ведущей этого шоу.

Из салона Юлия вышла с новой стрижкой – густой длинной челкой. Судя по селфи с кокетливо надутыми губами, она осталась очень довольна новым образом. А вот фолловеры не так единодушно поприветствовали смену имиджа.