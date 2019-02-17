«Изуродовала себя»: поклонники раскритиковали Барановскую за новую стрижку

Телеведущая сменила имидж, но подписчики посчитали преображение не слишком удачным
Ведущая Юлия Барановская решила поделиться с поклонниками результат своего похода в салон красоты. К слову, преображение она доверила своему старому знакомому – стилисту программы «Золушка. Перезагрузка» Евгению Седову. Сама Барановская в свое время была ведущей этого шоу.
Из салона Юлия вышла с новой стрижкой – густой длинной челкой. Судя по селфи с кокетливо надутыми губами, она осталась очень довольна новым образом. А вот фолловеры не так единодушно поприветствовали смену имиджа.
«Юлечка, зачем? Без челки было лучше», «Изуродовала себя», «Челка мало кому идет, вам тем более», «Вы стали как все, а у вас такое умное лицо», - сожалеют одни подписчики.