Вс, 17.02.2019
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«Изуродовала себя»: поклонники раскритиковали Барановскую за новую стрижку

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Юлия Барановская

ФОТО: Instagram

Телеведущая сменила имидж, но подписчики посчитали преображение не слишком удачным

Ведущая Юлия Барановская решила поделиться с поклонниками результат своего похода в салон красоты. К слову, преображение она доверила своему старому знакомому – стилисту программы «Золушка. Перезагрузка» Евгению Седову. Сама Барановская в свое время была ведущей этого шоу.

Из салона Юлия вышла с новой стрижкой – густой длинной челкой. Судя по селфи с кокетливо надутыми губами, она осталась очень довольна новым образом. А вот фолловеры не так единодушно поприветствовали смену имиджа.

«Юлечка, зачем? Без челки было лучше», «Изуродовала себя», «Челка мало кому идет, вам тем более», «Вы стали как все, а у вас такое умное лицо», - сожалеют одни подписчики.

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