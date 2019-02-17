Это не шутка. Кайтселийт выпустил праздничный рэп
Кайтселийт (Эстонский Союз обороны) представил музыкальное видео «Наша реликвия это свобода», автор слов которой Хенри-Георг Эйхе (известен как MC Eiche), который с двумя своими братьями является активным членом Таллинской дружины Кайтселийт.
Рэп-композиция посвящена 100-летию Эстонской Республики и Кайтселийт. В видео использованы кадры, снятые с бронепоезда «Wabadus», кадры времен Освободительной войны.
«Я представляю, что целевой аудиторирей этого произведения должна быть молодежь, которая не должна забывать цену, которая была заплачена за свободу. Наша свобода – это не само собой разумеющееся. Свободу надо хранить и защищать», - сказал рэпер Хенри-Георг. Ему 17 лет, учится в Немецкой Гимназии в Таллинне. С организациоей Кайтселийт он связан с 2012 года, когда он примкнул к движению «Юных орлят».