Это не шутка. Кайтселийт выпустил праздничный рэп

«Я представляю, что целевой аудиторирей этого произведения должна быть молодежь, которая не должна забывать цену, которая была заплачена за свободу. Наша свобода – это не само собой разумеющееся. Свободу надо хранить и защищать», - сказал рэпер Хенри-Георг. Ему 17 лет, учится в Немецкой Гимназии в Таллинне. С организациоей Кайтселийт он связан с 2012 года, когда он примкнул к движению «Юных орлят».