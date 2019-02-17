Мороз по коже... Сергей Юрский предсказал свою смерть

Коллеги артиста собрались на передаче "Сегодня вечером", чтобы почтить его память и поделиться своими воспоминаниями. Кинорежиссер Алла Сурикова рассказала, что за несколько недель до трагедии Сергей Юрский предсказал свою смерть, когда работал над предисловием к новой книге Сергея Коковкина.

19 января актер позвонил редактору, чтобы продиктовать текст. Разговор он начал с жуткой фразы. "Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер", – передает слова Суриковой StarHit. По словам режиссера, девушка "вздрогнула" от этих слов. "Может, он был мистификатором, но такую фразу просто так не скажешь", – добавила она.