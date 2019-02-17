Завораживающая песня! Латвия вслед за Эстонией назвала своего представителя на «Евровидении-2019»

16 февраля на Рижской киностудии прошел финал национального отбора Supernova 2019.

Свои номера представили восемь латвийских исполнителей - Саманта Тина, Эдгар Крейлис, Маркус Рива, Carousel, Laime Pilnīga, Dziļi Violets feat Kozmens, Айво Оскис и Double Faced Eels.

По итогам голосования зрителей, Латвию в Израиле на международном конкурсе "Евровидение" в этом году представит дуэт Carousel с песней That Night.

Артисты также получают возможность заключить контракт с одним из ведущих леблов в регионе - Universal Music Group, который поможет популяризировать песню-победителя вне Латвии.

64‑й конкурс песни «Евровидение» пройдет в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве. До этого Израиль принимал у себя Евровидение лишь в 1979 и 1999 году.

Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая.

В прошлом году победу одержала Нетта Барзилай с песней Toy.

Напомним, в 2018 году за выход в финал сражались 18 стран-участниц, среди которых была и Латвия. Представительница нашей страны Лаура Ризотто блестяще выдержала это испытание, показав оригинальный номер и достойный уровень, но, к сожалению, не прошла в большой финал.