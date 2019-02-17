Российская звезда бурлеска на Erots-2019: «Я мечтала заниматься этим с 14 лет»

Как призналась артистка, бурлеск ее привлек еще в 14 лет - увидела запись в Интернете и подумала: "Боже мой, я хочу это делать!". Разумеется, в таком возрасте она еще не могла заниматься искусством с элементами эротики, но буквально через месяц после 18-летия уже впервые вышла на сцену.

Сегодня Katrin Gajndr - одна из известнейших актрис аристократического жанра бурлеска в России и единственная примадонна московского кабаре Le Rouge.

Образ египетской царицы Клеопатры принес ей победу на российском фестивале бурлеска в 2015 году и титул "Королева классического бурлеска". Она была особой гостьей и членом жюри на крупнейших бурлеск-фестивалях Европы. Кроме того, Katrin Gajndr является потрясающей моделью в стиле "фетиш" и pin-up - алые губки на наивном личике, платьице в стиле ретро и высокие каблуки.

Фотогалерея: Katrin Gajndr на "Erots 2019"

В интервью TVNET российская королева бурлеска призналась, что в ее гардеробе нет кроссовок и джинсов. А когда ее спросили, что бы она посоветовала девушкам, которые тоже хотели бы заняться таким искусством,