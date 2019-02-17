Ох, как неловко! Сергей Гармаш оконфузился на премьере фильма

В фильме он убедительно сыграл этакого бывшего солдафона, любящего пропустить рюмку-другую. Сергей Леонидович, который, как известно, и сам всегда питал нежную слабость к крепким напиткам, явился в кинотеатр посвежевшим, помолодевшим и трезвым словно стеклышко.

Как нам шепнули в его окружении, актер, отпраздновав в сентябре прошлого года 60-летие, твердо решил, что с алкоголем завязывает. Записался в спортзал, где тягает железо, и два-три раза в неделю плавает в бассейне. Именно после очередного заплыва народный артист и приехал на премьеру. Но, видно, одевался в такой спешке, что забыл застегнуть ширинку на джинсах.

Благодаря правильному образу жизни улучшился не только внешний вид Сергея Леонидовича, но и его характер. Если раньше он вприпрыжку бегал от журналистов, то теперь был во всех смыслах открыт к общению.