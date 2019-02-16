Сб, 16.02.2019
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«Баба Нюша»: певица шокировала фанатов внешним видом на прогулке с дочерью

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Нюша

ФОТО: Инстаграм

Певица Нюша выложила снимок без макияжа, где она гуляет с коляской. Пользователей расстроил внешний вид звезды.

Певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно.

Некоторых умилил сонный вид Нюши – пользователи сочли это милым и даже гармоничным. 

"Такая милая, естественная, счастливая!", – пишут они. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок, а некоторые даже начали писать, что звезда сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом: "Баба Нюша", "Я то на этом фото дала лет 40 ей", "Подумала, что бабушка с коляской", "Дочки забирают немного красоты", "Выглядите не фонтан(", "С детьми так, один год за десять".

Впрочем, нашлись и те, кто вступимся за певицу, отметив, что просто был выбран неудачный ракурс, а небольшие припухлости от недосыпа – это нормально, когда ребенку всего три месяца. 

Сама Нюша никак не стала отвечать на критику. 

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