«Баба Нюша»: певица шокировала фанатов внешним видом на прогулке с дочерью

Певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно.

Некоторых умилил сонный вид Нюши – пользователи сочли это милым и даже гармоничным.

"Такая милая, естественная, счастливая!", – пишут они.

Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок, а некоторые даже начали писать, что звезда сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом: "Баба Нюша", "Я то на этом фото дала лет 40 ей", "Подумала, что бабушка с коляской", "Дочки забирают немного красоты", "Выглядите не фонтан(", "С детьми так, один год за десять".

Впрочем, нашлись и те, кто вступимся за певицу, отметив, что просто был выбран неудачный ракурс, а небольшие припухлости от недосыпа – это нормально, когда ребенку всего три месяца.